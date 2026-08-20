Ираклий Рухадзе продал еще один крупный актив в Грузии

20.08.2026 19:39





Связанный с правящей партией «Грузинская мечта» бизнесмен Ираклий Рухадзе продолжает сокращать свои активы в Грузии. Принадлежащий ему через инвестиционный холдинг Hunnewell Partners Руставский металлургический завод (Rustavi Steel) окончательно избавился от направления по производству арматуры, передав его компании PM Metal.



Информация о сделке отражена в государственном реестре и документах Национального агентства конкуренции, сообщает агентство bm.ge.



Процесс передачи производства оформляли в несколько этапов. Так, в декабре 2025 года Rustavi Steel выделил линию по производству арматуры в отдельную компанию Iberia Rebar. А 30 июля 2026 года 100% доли этой фирмы перешли в собственность PM Metal, принадлежащей бизнесмену Георгию Мирианишвили. К соглашению также прилагается официальное одобрение сделки со стороны банков-кредиторов завода.



Планы по избавлению от арматурного цеха руководство завода озвучивало еще в начале года. Тогдашний гендиректор Игорь Коритко пояснял, что предприятию тяжело выдерживать жесткую конкуренцию на местном рынке из-за высокого объема импорта. После продажи арматурного сегмента, Rustavi Steel намеревается полностью сконцентрироваться на производстве бесшовных труб.



При этом арматура до сих пор оставалась ключевой статьей доходов завода. На нее приходилось около 200 млн лари из 285 млн лари общей выручки Rustavi Steel за 2024 год (на трубы — лишь 74 млн лари). Предприятие последние годы оставалось убыточным: 2024 год завод завершил с минусом в 27,8 млн лари, а 2023 год — с чистым убытком в 50,3 млн лари.

Покупатель актива, компания PM Metal, напротив, демонстрирует уверенный рост. Работающая с 2019 года фирма специализировалась на импорте арматуры. За 2024 год ее выручка составила 253 млн лари при чистой прибыли в 10,8 млн лари. Теперь импортер получил в свое распоряжение и собственные производственные мощности внутри страны.



Сделка по Rustavi Steel продолжила кампани Рухадзе по сбросу ключевых бизнес-активов в Грузии.

Совместно с двумя партнерами Рухадзе (гражданин США, проживающий в Великобритании) руководит холдингом Hunnewell Partners, который распоряжается активами покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили.



За последние месяцы структура холдинга существенно изменилась.



В феврале 2026 года Рухадзе избавился от главного провластного телеканала «Имеди», переоформив его за символические 1000 лари на лояльного властям бизнесмена Илью Микелаишвили. Спустя три недели после сделки Великобритания ввела против «Имеди» санкции за распространение «российской дезинформации».



В апреле BasisBank завершил сделку по поглощению 95,99% акций Liberty Bank (третьего по величине в Грузии), ранее подконтрольного Hunnewell Partners.



Ранее Рухадзе также допустил полную продажу компании «Грузинский цемент».





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