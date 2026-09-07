|
|
|
SOCAR впервые импортировала в Грузию бензин из Италии
07.09.2026 11:42
Компания «SOCAR Georgia Petroleum», дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), впервые импортировала в Грузию 5 000 тонн высококачественного бензина из Италии. Поставщиком топлива выступила другая компания группы — «Italiana Petroli».
Согласно имеющейся информации, первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, прибыла в Грузию на судне, принадлежащем SOCAR. Примечательно, что эта поставка стала первой прямой коммерческой сделкой между двумя компаниями группы.
По словам директора SOCAR Georgia Petroleum Нодара Канчавели, сочетание опыта «Italiana Petroli» в области нефтепереработки и контроля качества с международной инфраструктурой SOCAR будет способствовать диверсификации источников поставок на местном рынке.
«Цель этого сотрудничества — обеспечить надёжные и бесперебойные поставки топлива, соответствующего европейским стандартам, на грузинский рынок», — отметил Канчавели.
Напомним, что 8 мая 2026 года SOCAR завершила сделку по приобретению 99,82% акций «Italiana Petroli» после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Эта сделка значительно расширила присутствие компании в Европе, в частности в сферах нефтепереработки и розничной торговли топливом.
SOCAR начала работать на грузинском рынке в 2006 году. В том же году в стране начала деятельность её первая дочерняя компания за пределами Азербайджана — SOCAR Energy Georgia.
Этой весной SOCAR назначила Левана Давиташвили, бывшего министра экономики Грузии, генеральным директором «Italiana Petroli».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна