SOCAR впервые импортировала в Грузию бензин из Италии

07.09.2026 11:42





Компания «SOCAR Georgia Petroleum», дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), впервые импортировала в Грузию 5 000 тонн высококачественного бензина из Италии. Поставщиком топлива выступила другая компания группы — «Italiana Petroli».



Согласно имеющейся информации, первая партия топлива, соответствующего европейскому стандарту EN 228, прибыла в Грузию на судне, принадлежащем SOCAR. Примечательно, что эта поставка стала первой прямой коммерческой сделкой между двумя компаниями группы.



По словам директора SOCAR Georgia Petroleum Нодара Канчавели, сочетание опыта «Italiana Petroli» в области нефтепереработки и контроля качества с международной инфраструктурой SOCAR будет способствовать диверсификации источников поставок на местном рынке.



«Цель этого сотрудничества — обеспечить надёжные и бесперебойные поставки топлива, соответствующего европейским стандартам, на грузинский рынок», — отметил Канчавели.



Напомним, что 8 мая 2026 года SOCAR завершила сделку по приобретению 99,82% акций «Italiana Petroli» после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Эта сделка значительно расширила присутствие компании в Европе, в частности в сферах нефтепереработки и розничной торговли топливом.



SOCAR начала работать на грузинском рынке в 2006 году. В том же году в стране начала деятельность её первая дочерняя компания за пределами Азербайджана — SOCAR Energy Georgia.



Этой весной SOCAR назначила Левана Давиташвили, бывшего министра экономики Грузии, генеральным директором «Italiana Petroli».







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