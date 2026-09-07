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Один человек задержан в Местии по обвинению в ранении двух человек и насилии в отношении несовершеннолетнего


07.09.2026   11:23


Полиция задержала по обвинению в ранении двух человек и насилии в отношении несовершеннолетнего в Местии одно лицо. Как отмечается в распространенной Министерством внутренних дел информации, во время физического противостояния сам обвиняемый также пострадал, и его задержали в клинике.

«Сотрудники районного управления Местии Департамента полиции Самегрело – Земо Сванети задержали одно лицо по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насилии, осуществленном в отношении несовершеннолетнего.

Следствием установлено, что 5 сентября текущего года в поселке Местия между двумя несовершеннолетними произошла взаимная размолвка. В конфликт включился отец одного из несовершеннолетних, который нанес физическое оскорбление второму несовершеннолетнему. Позже в инцидент включились несколько граждан, в это время обвиняемый, используя холодное оружие, ранил двух человек. В ходе физического противостояния пострадал и сам обвиняемый. Все трое были доставлены в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.

В результате проведённых по делу оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали в медицинском учреждении обвиняемого в преступлении.

Расследование ведется по статьям 117 и 126 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.


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