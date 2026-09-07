Задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола

07.09.2026 11:28





Сотрудники правоохранительных органов арестовали иностранного гражданина, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.



В результате совместной операции сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел и Центра по борьбе с терроризмом Службы государственной безопасности задержали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.



Задержанный разыскивался по запросу турецких правоохранительных органов за совершение тяжкого преступления, связанного с наркотиками.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали разыскиваемого в Батуми.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





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