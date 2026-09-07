Грузинский дзюдоист сломал сопернику челюсть после поражения на турнире в Лейпциге

07.09.2026 11:06





24-летний дзюдоист из Грузии Акакий Джапаридзе сломал сопернику челюсть после поражения. Спортсмен выступал за немецкий клуб JC Leipzig в Лейпциге. Его соперником был 29-летний немец Тимо Кавелиус из клуба TSV Abensberg из Баварии.



По данным издания Die Welt, грузинский дзюдоист проиграл поединок. После боя Джапаридзе не смог сдержать эмоции и набросился на своего визави, сломав ему челюсть и выбив два зуба. Кавелиус – участник Олимпийских игр 2024 года в Париже – был госпитализирован, тем же вечером ему сделали операцию.



При этом сообщается, что нападению предшествовал провокационный жест триумфа со стороны победителя из Баварии.



«Даже спустя сутки после инцидента мы, весь наш клуб, наши команды и наше руководство, остаемся глубоко потрясены произошедшим. Мы очень серьезно относимся к расследованию этого инцидента и сделаем все возможное, чтобы обеспечить принятие необходимых мер», — заявил JC Leipzig в соцсетях.



Дело рассматривает полиция. Обсуждается длительный, возможно, даже пожизненный запрет для грузинского дзюдоиста на участие в соревнованиях. Наложить такие санкции в мировом масштабе может только Международная федерация дзюдо. Ранее Джапаридзе уже два раза выступал за лейпцигский клуб, однако без подобных инцидентов.



Встреча 5 сентября в Лейпциге закончилась со счетом 8:6 в пользу JC Leipzig.



Кавелиус готовился к Олимпиаде-2028.



Источник: SOVA

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