Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр экономики встретилась с региональным менеджером китайской морской транспортной компании COSCO SHIPPING Lines


07.09.2026   18:17


Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с региональным менеджером китайской морской транспортной компании COSCO SHIPPING Lines Ченом Хуафэном, который принимает участие в Международном морском форуме Грузии (GIMF 2026), проходящем в Батуми.

Согласно информации Министерства экономики и устойчивого развития, на встрече стороны обсудили перспективы развития Среднего коридора, транзитный потенциал Грузии и вопросы углубления сотрудничества в морском секторе. Особое внимание было уделено проекту глубоководного порта Анаклия.

На встрече Мариам Квривишвили подчеркнула растущую динамику развития морского сектора Грузии.

Министр предоставила региональному менеджеру COSCO SHIPPING Lines информацию о крупных проектах, направленных на укрепление транспортной и логистической инфраструктуры страны. В частности, было отмечено, что к 2032 году в стратегическую транспортную и логистическую инфраструктуру страны будет инвестировано 7 миллиардов долларов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна