Министр экономики встретилась с региональным менеджером китайской морской транспортной компании COSCO SHIPPING Lines

07.09.2026 18:17





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с региональным менеджером китайской морской транспортной компании COSCO SHIPPING Lines Ченом Хуафэном, который принимает участие в Международном морском форуме Грузии (GIMF 2026), проходящем в Батуми.



Согласно информации Министерства экономики и устойчивого развития, на встрече стороны обсудили перспективы развития Среднего коридора, транзитный потенциал Грузии и вопросы углубления сотрудничества в морском секторе. Особое внимание было уделено проекту глубоководного порта Анаклия.



На встрече Мариам Квривишвили подчеркнула растущую динамику развития морского сектора Грузии.



Министр предоставила региональному менеджеру COSCO SHIPPING Lines информацию о крупных проектах, направленных на укрепление транспортной и логистической инфраструктуры страны. В частности, было отмечено, что к 2032 году в стратегическую транспортную и логистическую инфраструктуру страны будет инвестировано 7 миллиардов долларов.







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