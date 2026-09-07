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Министр экономики встретилась с региональным менеджером китайской морской транспортной компании COSCO SHIPPING Lines
07.09.2026 18:17
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с региональным менеджером китайской морской транспортной компании COSCO SHIPPING Lines Ченом Хуафэном, который принимает участие в Международном морском форуме Грузии (GIMF 2026), проходящем в Батуми.
Согласно информации Министерства экономики и устойчивого развития, на встрече стороны обсудили перспективы развития Среднего коридора, транзитный потенциал Грузии и вопросы углубления сотрудничества в морском секторе. Особое внимание было уделено проекту глубоководного порта Анаклия.
На встрече Мариам Квривишвили подчеркнула растущую динамику развития морского сектора Грузии.
Министр предоставила региональному менеджеру COSCO SHIPPING Lines информацию о крупных проектах, направленных на укрепление транспортной и логистической инфраструктуры страны. В частности, было отмечено, что к 2032 году в стратегическую транспортную и логистическую инфраструктуру страны будет инвестировано 7 миллиардов долларов.
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