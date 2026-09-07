Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На дороге к Гомисмта сошёл оползень — движение полностью перекрыто


07.09.2026   17:06


7 сентября на дороге, ведущей к курорту Гомисмта, после сильных осадков сошёл оползень.

По словам людей, находящихся на курорте, масса грунта сошла утром примерно в средней части подъёма к Гомисмта.

Предварительно, никто не пострадал. На месте работают спасатели, также ожидается прибытие специальной техники.

Позже Департамент автомобильных дорог уточнил, что оползень произошёл на 16-м километре трассы Озургети — Шемокмеди — БжужГЭС — Гомисмта.

Из-за сошедшей массы грунта движение всех видов транспорта временно запрещено до завершения необходимых работ.

Когда именно дорогу откроют, пока неизвестно.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна