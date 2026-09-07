На дороге к Гомисмта сошёл оползень — движение полностью перекрыто

07.09.2026 17:06





7 сентября на дороге, ведущей к курорту Гомисмта, после сильных осадков сошёл оползень.



По словам людей, находящихся на курорте, масса грунта сошла утром примерно в средней части подъёма к Гомисмта.



Предварительно, никто не пострадал. На месте работают спасатели, также ожидается прибытие специальной техники.



Позже Департамент автомобильных дорог уточнил, что оползень произошёл на 16-м километре трассы Озургети — Шемокмеди — БжужГЭС — Гомисмта.



Из-за сошедшей массы грунта движение всех видов транспорта временно запрещено до завершения необходимых работ.



Когда именно дорогу откроют, пока неизвестно.





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