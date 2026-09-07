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На дороге к Гомисмта сошёл оползень — движение полностью перекрыто
07.09.2026 17:06
7 сентября на дороге, ведущей к курорту Гомисмта, после сильных осадков сошёл оползень.
По словам людей, находящихся на курорте, масса грунта сошла утром примерно в средней части подъёма к Гомисмта.
Предварительно, никто не пострадал. На месте работают спасатели, также ожидается прибытие специальной техники.
Позже Департамент автомобильных дорог уточнил, что оползень произошёл на 16-м километре трассы Озургети — Шемокмеди — БжужГЭС — Гомисмта.
Из-за сошедшей массы грунта движение всех видов транспорта временно запрещено до завершения необходимых работ.
Когда именно дорогу откроют, пока неизвестно.
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