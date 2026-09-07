Тбилисский театр оперы и балета открывает юбилейный, 175-й сезон

07.09.2026 16:58





На открытии 19 и 20 сентября покажут оперу Закария Палиашвили «Абесалом и Этери».



Это любовная история по мотивам средневекового грузинского эпоса со стихами Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе.



Композитор Закария Палиашвили работал над оперой десятилетие. И хотя спектакль был третьей по счету грузинской оперой, исполненной на сцене, отсчет истории грузинской классической оперы принято вести с «Абесалома и Этери».



«Когда произведение написано на языке, понятном людям, и исходит от сердца, оно никогда не устаревает. Эта опера вышла из сердца народа и вернулась к нему», — говорил дирижер Реваз Такидзе.



Новая постановка «Абесалома и Этери» интересна в том числе своей хореографией: над ней работал руководитель национального балета «Сухишвили» Илико Сухишвили. В спектакле участвуют солисты ансамбля.





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