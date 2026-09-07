|
|
|
Тбилисский театр оперы и балета открывает юбилейный, 175-й сезон
07.09.2026 16:58
На открытии 19 и 20 сентября покажут оперу Закария Палиашвили «Абесалом и Этери».
Это любовная история по мотивам средневекового грузинского эпоса со стихами Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе.
Композитор Закария Палиашвили работал над оперой десятилетие. И хотя спектакль был третьей по счету грузинской оперой, исполненной на сцене, отсчет истории грузинской классической оперы принято вести с «Абесалома и Этери».
«Когда произведение написано на языке, понятном людям, и исходит от сердца, оно никогда не устаревает. Эта опера вышла из сердца народа и вернулась к нему», — говорил дирижер Реваз Такидзе.
Новая постановка «Абесалома и Этери» интересна в том числе своей хореографией: над ней работал руководитель национального балета «Сухишвили» Илико Сухишвили. В спектакле участвуют солисты ансамбля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна