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Новую схему движения введут у City Mall в Сабуртало
07.09.2026 16:53
Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси разработало новую схему движения на перекрестке у торгового центра City Mall в Сабуртало.
Детали. Автомобилям запретят поворачивать с одной из полос на улицу Кавтарадзе, а на проспекте Важа-Пшавела появится выделенная полоса для общественного транспорта.
Кроме того, на площади у торгового центра установят пешеходные переходы с светофорами, связанные с остановкой общественного транспорта, и сохранят парковочные места.
Цель изменений — разделить транспортные потоки, снизить число конфликтных ситуаций на дороге и обеспечить безопасность пешеходов, говорится в информации мэрии.
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