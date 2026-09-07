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Новую схему движения введут у City Mall в Сабуртало


07.09.2026   16:53


Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси разработало новую схему движения на перекрестке у торгового центра City Mall в Сабуртало.

Детали. Автомобилям запретят поворачивать с одной из полос на улицу Кавтарадзе, а на проспекте Важа-Пшавела появится выделенная полоса для общественного транспорта.

Кроме того, на площади у торгового центра установят пешеходные переходы с светофорами, связанные с остановкой общественного транспорта, и сохранят парковочные места.

Цель изменений — разделить транспортные потоки, снизить число конфликтных ситуаций на дороге и обеспечить безопасность пешеходов, говорится в информации мэрии.


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