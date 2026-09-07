Новую схему движения введут у City Mall в Сабуртало

07.09.2026 16:53





Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси разработало новую схему движения на перекрестке у торгового центра City Mall в Сабуртало.



Детали. Автомобилям запретят поворачивать с одной из полос на улицу Кавтарадзе, а на проспекте Важа-Пшавела появится выделенная полоса для общественного транспорта.



Кроме того, на площади у торгового центра установят пешеходные переходы с светофорами, связанные с остановкой общественного транспорта, и сохранят парковочные места.



Цель изменений — разделить транспортные потоки, снизить число конфликтных ситуаций на дороге и обеспечить безопасность пешеходов, говорится в информации мэрии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





