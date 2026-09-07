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В Кахети мужчина выстрелил в родственника из охотничьего ружья


07.09.2026   16:39


Был задержан ранее судимый, которого обвиняют в покушении на умышленное убийство.

По данным МВД, во время бытового конфликта в доме в муниципалитете Сигнаги мужчина выстрелил из охотничьего ружья в родственника и ранил его. Пострадавшего доставили в клинику.

Мужчину задержали по горячим следам. Полиция изъяла охотничье ружьё.

Расследование ведётся по статье 19-108 УК Грузии, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.


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