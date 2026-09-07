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Министр образования отправился в Словакию с официальным визитом


07.09.2026   18:14


Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился в Словакию с рабочим визитом.

Гиви Миканадзе проведет двустороннюю встречу с министром образования, исследований, развития и молодежи Словакии Томашем Дракером.

В рамках визита Гиви Миканадзе примет участие в региональной конференции PISA 2025, где расскажет присутствующим о достижениях системы образования Грузии.

В рамках конференции также запланирован региональный обзор результатов PISA 2025.

Кроме того, Гиви Миканадзе проведет встречи с министрами образования Украины, Турции, Хорватии и Кыргызстана.


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