Министр образования отправился в Словакию с официальным визитом

07.09.2026 18:14





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился в Словакию с рабочим визитом.



Гиви Миканадзе проведет двустороннюю встречу с министром образования, исследований, развития и молодежи Словакии Томашем Дракером.



В рамках визита Гиви Миканадзе примет участие в региональной конференции PISA 2025, где расскажет присутствующим о достижениях системы образования Грузии.



В рамках конференции также запланирован региональный обзор результатов PISA 2025.



Кроме того, Гиви Миканадзе проведет встречи с министрами образования Украины, Турции, Хорватии и Кыргызстана.







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