Министр экономики провела встречу с временным поверенным в делах США в Грузии Кортни Остриан

17.09.2026 20:19





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провела ознакомительную встречу с недавно назначенной временной поверенной в делах США в Грузии Кортни Остриан. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Министр поздравила недавно назначенную временную поверенную в делах с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.



«На встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Грузией и США. В том числе, перспективы дальнейшего развития отношений в таких направлениях, как двусторонняя торговля, энергетика, транспорт и логистика, инвестиции, укрепление связанности и другие.



Внимание было заострено на значении Среднего коридора с точки зрения укрепления связанности в регионе и готовности Грузии обслуживать возросший грузопоток между Азией и Европой. Грузинская сторона детально рассказала о стратегическом видении правительства, развивать собственную транспортно-логистическую инфраструктуру и этим способствовать повышению конкурентоспособности страны в Среднем коридоре. Было подчеркнуто значение таких проектов, как глубоководный порт Анаклия, модернизация железной дороги, автомагистраль Восток - Запад, строительство нового аэропорта Тбилиси и, в целом, развитие авиационной инфраструктуры страны.



Стороны также обсудили проект подводного энергетического кабеля через Чёрное море и в целом развитие зелёной энергетики страны.



Было подчеркнуто, что Средний коридор является и останется в будущем одним из самых безопасных транзитных маршрутов», - говорится в информации.



На встрече присутствовали заместители министра экономики и устойчивого развития - Геннадий Арвеладзе и Тамар Иоселиани.





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