«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) сделал заявление в поддержку территориальной целостности Грузии

17.09.2026 21:16





Политическая группа Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) распространила заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и других стран. Уважение международно признанных границ необходимо для обеспечения европейской безопасности, отметили в объединении.



В заявлении S&D говорится, что Российская Федерация активизировала усилия, направленные на де-факто аннексию Южной Осетии, что является «грубым и неприемлемым нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Грузии».



По оценке политической группы Европарламента, действия России являются частью более широких попыток Москвы распространить свой контроль на территории соседних государств. S&D в этом контексте называет украинские Донбасс и Крым, молдавское Приднестровье и грузинскую Абхазию.



«Достижение долгосрочной стабильности и безопасности на Кавказе и в Европе в целом возможно только при полном уважении суверенитета и территориальной целостности каждого государства», – подчеркивается в заявлении.



Источник: SOVA

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