Глава ВТО ООН: Грузия в первой половине 2026 года все же смогла зафиксировать рост, что превосходно

17.09.2026 20:20





«Считаю, что правительство делает многое для популяризации страны и обеспечения того, чтобы Грузии уделялось должное внимание», — заявила генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Шайха Аль-Нувайс после встреч, прошедших в Грузии.



По ее словам, после вступления в должность это ее первый визит в Грузию, в частности в Тбилиси.



«У нас состоялась отличная встреча с представителями частного сектора, в частности сферы туризма. Нам было очень интересно обсудить их мнения и послушать информацию о том росте, который наблюдается у Грузии на протяжении лет.



По сравнению с 2024 годом, в 2025 году зафиксирован значительный рост. Страна приняла около 8 миллионов международных визитеров. Несмотря на геополитические вызовы, существующие на Ближнем Востоке, Грузия в первой половине 2026 года все же смогла зафиксировать рост, что превосходно», — заявила Шайха Аль-Нувайс.







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