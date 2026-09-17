В Батуми строители на госконтракте повредили фасад памятника XIX века

17.09.2026 21:20





Подрядчик государственного Фонда муниципального развития уничтожил часть аутентичного барельефа XIX века во время реставрации исторических фасадов в Батуми. Видеозапись, на которой строители молотками и болгаркой сбивают каменный декор со здания на улице Звиада Гамсахурдия, 9, опубликовали местные жители.



Двухэтажный особняк в стиле барокко-классицизма построили в 1891 году для купца Тер-Багдасарова, объект имеет официальный статус памятника культурного наследия.



Здание попало в масштабный проект реабилитации Старого Батуми стоимостью более 200 млн лари ($74 млн). По тендеру государства его ведет фирма «Саба Констракшн». Компании уже перечислили 184,2 млн лари — около 92% от всей суммы контракта.



Реставратор Георгий Хеладзе, работавший на объекте, заявил журналистам издания «Батумелеби», что строители лишь демонтировали «поврежденный» орнамент для замены на новый камень. Однако кадры с места событий свидетельствуют об обратном: барельефа прочно держался на стенах особняка, и рабочий потратил немало сил и времени на уничтожение.



Агентство по охране культурного наследия Аджарии попыталось вступиться за строителей. Представители ведомства заявили, что декоративная фигура на этом участке «не сохранилась», а рабочие просто подготавливали поверхность для установки новой.



Заказчик работ — Фонд муниципального развития — отреагировал на скандал жестким заявлением и оперативно запустил внутреннюю проверку. Выяснилось, что подрядчик уничтожал элементы фасада самовольно.

«Первичная проверка показала: компания не имела разрешения уполномоченного органа на проведение этих конкретных работ. Для фонда категорически неприемлемо любое вмешательство в памятник культурного наследия с нарушением закона», — говорится в заявлении ведомства.



Государственный фонд уже готовит материалы для передачи в правоохранительные органы, чтобы полиция дала правовую оценку действиям строителей. Надзорная служба заморозила любые работы на объекте до завершения расследования.





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