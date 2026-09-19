Малые винодельни освободят от платы за сертификацию продукции

19.09.2026 20:16





Малые винодельни освободят от платы за сертификацию продукции, предназначенной для продажи на внутреннем рынке.



Изменение связано с тем, что с 1 сентября услуга по выдаче сертификата соответствия стала платной. Для небольших производств решили сделать исключение: после завершения необходимых процедур сертификация для них будет проводиться бесплатно.



При этом само требование никуда не исчезает. Малые винодельни по-прежнему обязаны проходить сертификацию, предоставлять необходимые документы и получать сертификат на продукцию.



Решение принято после консультаций с небольшими производителями. Для них отмена платы означает снижение обязательных расходов, что особенно важно для хозяйств с небольшими объемами производства.



То есть правила качества и безопасности остаются прежними, меняется только финансовая сторона процедуры: сертификация обязательна, но платить за нее малым винодельням не придется.





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