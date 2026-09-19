Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Малые винодельни освободят от платы за сертификацию продукции


19.09.2026   20:16


Малые винодельни освободят от платы за сертификацию продукции, предназначенной для продажи на внутреннем рынке.

Изменение связано с тем, что с 1 сентября услуга по выдаче сертификата соответствия стала платной. Для небольших производств решили сделать исключение: после завершения необходимых процедур сертификация для них будет проводиться бесплатно.

При этом само требование никуда не исчезает. Малые винодельни по-прежнему обязаны проходить сертификацию, предоставлять необходимые документы и получать сертификат на продукцию.

Решение принято после консультаций с небольшими производителями. Для них отмена платы означает снижение обязательных расходов, что особенно важно для хозяйств с небольшими объемами производства.

То есть правила качества и безопасности остаются прежними, меняется только финансовая сторона процедуры: сертификация обязательна, но платить за нее малым винодельням не придется.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна