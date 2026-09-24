Владелец «Биу-Биу» заявил о вспышке птичьего гриппа и миллионных убытках — власти все отрицают

24.09.2026 20:42





Национальное агентство продовольствия Грузии не фиксировало на территории станы ни одного подтвержденного случая заболевания птичьим гриппом. Соответствующее заявление ведомство распространило после резонансного интервью основателя крупнейшей птицеводческой компании страны «Чирина» (бренд «Биу-Биу») Реваза Вашакидзе, который сообщил о вспышке вируса и миллионных убытках.



«В Грузии не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая птичьего гриппа, — заявили в агентстве. — Напоминаем, что согласно действующему законодательству бизнес-оператор обязан незамедлительно уведомлять ведомство при любом подозрении или выявлении инфекционного заболевания для принятия совместных мер. На данном этапе агентство не получало никаких сообщений о распространении какого-либо вида инфекции».



В ведомстве отметили, что мониторинг и лабораторные исследования ведутся в непрерывном режиме в рамках госпрограммы защиты здоровья животных. Регулятор заверяет, что продолжает проверки птицеводческих хозяйств по всей стране и поддерживает постоянную связь с представителями отрасли.



23 сентября в эфире BMG Реваз Вашакидзе сообщил, что временное закрытие сети фирменных магазинов «Биу-Биу» и исчезновение продукции с полок вызвано распространением штамма птичьего гриппа H9N2, обнаруженного на производстве еще весной.

По словам бизнесмена, несмотря на попытки локализовать инфекцию, компании пришлось полностью остановить производство на четыре месяца для проведения генеральной санитарной дезинфекции. Потери компании из-за гибели бройлеров он оцененил примерно в 12 млн лари (около $4,6 млн).



Вашакидзе связал распространение вируса с неконтролируемым импортом и транзитом живой птицы и мясной продукции через Грузию. По его словам, весной вирус также ударил по производителям яиц, что заставило страну резко увеличить их импорт (с 1 млн штук за 8 месяцев 2025 года до 20 млн штук за аналогичный период 2026 года).



Бизнесмен заявил, что чиновники избегают публичного признания проблемы из опасений потерять транзитный статус.



«Чирина» уже запустила выращивание новой партии бройлеров. Убой птицы наметили на 28 октября, а полноценные поставки в магазины «Биу-Биу» и на рынок восстановят в начале ноября.



Источник: Новости - Грузия

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