TBC Capital прогнозирует адаптацию переводов из РФ в Грузию, несмотря на бан «Золотой Короны»

24.09.2026 20:45





Денежные переводы из России в Грузию могут частично восстановиться в ближайшие месяцы за счет адаптации финансовых каналов, несмотря на августовский обвал объемов почти на 88%. Об этом говорится в свежем макроэкономическом обзоре TBC Capital.



Резкое падение переводов произошло после того, как Евросоюз в конце июля ввел санкции против оператора российской платежной системы «Золотая Корона».



По данным аналитиков, в августе объемы быстрых денежных переводов из РФ сжались на 88% в месячном выражении — до $5,1 млн (против $41 млн годом ранее), в результате чего Россия опустилась с третьего на 11-е место в списке стран-отправителей. В июле 2026 года на «Золотую Корону» приходилось свыше 97% всех денежных зачислений из РФ в Грузию.



Аналогичная тенденция фиксировалась и на киргизском направлении, где месячный объем переводов упал на 73% — до $2,2 млн. Еще в июле 66% потока из Кыргызстана также проходило через «Золотую Корону».



В TBC Capital указывают, что текущая ситуация повторяет сценарий июля 2023 года, когда под санкции попала другая популярная российская система — Unistream. Тогда переводы из РФ за месяц сократились на 42%, однако в последующие месяцы финансовые потоки перераспределились по альтернативным каналам.



«Ожидается, что события и в этот раз будут развиваться по аналогичному сценарию, хотя трудно точно спрогнозировать, насколько быстро или полностью произойдет замещение выпавших объемов», — отмечают экономисты консалтинговой компании.



Европейские ограничения против РНКО «Платежный центр» (оператора «Золотой Короны») утвердили 23 июля в рамках 21-го пакета санкций ЕС. Сразу после этого система приостановила операций на грузинском направлении. До блокировки система занимала пятое место среди всех международных платежных сервисов в Грузии с долей 16,9% ($321,6 млн за первое полугодие 2026 года).



Источник: Новости - Грузия

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