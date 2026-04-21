Спецоперация в Марнеули – арестованы 11 человек


21.04.2026   11:08


Специальная операция в Марнеули – Министерство внутренних дел арестовало 11 человек по обвинению в хулиганстве и даче ложных показаний, совершенных в составе группы.

По данным министерства, одному человеку будет предъявлено заочно обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что ссора между обвиняемыми в Марнеули переросла в физическую стычку. Задержанные грубо нарушили общественный порядок, и во время физического столкновения один из них, используя холодное оружие, нанес тяжкие телесные повреждения Б.А., 1994 года рождения.

«В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных по вышеупомянутому уголовному делу, сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности лиц, причастных к преступлению, и приступили к принятию предусмотренных законом мер в отношении них.

Семь из задержанных, лично ставших свидетелями инцидента, отказались сотрудничать со следствием и предоставили ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов во время допроса.

Сотрудники Министерства внутренних дел задержали 11 человек, причастных к преступлению, в качестве обвиняемых, а еще одному лицу будет предъявлено заочно обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и он будет объявлен в розыск.

Ведется расследование по статьям 117, 239 и 370 Уголовного кодета, предусматривающим лишение свободы на срок до 7 лет», — говорится в обвинительном заключении.


