|
|
|
Министр обороны Армении прибыл в Грузию с официальным визитом
22.04.2026 17:10
Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян находится с официальным визитом в Грузии. Об этом сообщает Министерство обороны.
По информации ведомства, после официальной церемонии встречи на территории Министерства обороны министры и члены делегаций провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в сфере обороны.
«Ираклий Чиковани поблагодарил армянскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении.
На встрече стороны подчеркнули добрососедские и тесные отношения между двумя странами и положительную динамику двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Одной из главных тем беседы стала ситуация и вызовы в области безопасности в регионе. Руководители оборонных ведомств Грузии и Армении вновь выразили готовность к обеспечению и укреплению мира.
Стороны обсудили направления плана двустороннего сотрудничества на 2026 год, который является более широким по сравнению с предыдущими годами.
После встречи министр обороны Армении возложил венок к мемориалу Героев и почтил память погибших в боевых действиях за территориальную целостность Грузии.
В рамках визита в Грузию Сурен Папикян также посетит Реабилитационный центр для военнослужащих имени Маро Макашвили в Церовани», — говорится в сообщении Министерства обороны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна