Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Армении прибыл в Грузию с официальным визитом


22.04.2026   17:10


Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян находится с официальным визитом в Грузии. Об этом сообщает Министерство обороны.

По информации ведомства, после официальной церемонии встречи на территории Министерства обороны министры и члены делегаций провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в сфере обороны.

«Ираклий Чиковани поблагодарил армянскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении.

На встрече стороны подчеркнули добрососедские и тесные отношения между двумя странами и положительную динамику двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Одной из главных тем беседы стала ситуация и вызовы в области безопасности в регионе. Руководители оборонных ведомств Грузии и Армении вновь выразили готовность к обеспечению и укреплению мира.

Стороны обсудили направления плана двустороннего сотрудничества на 2026 год, который является более широким по сравнению с предыдущими годами.

После встречи министр обороны Армении возложил венок к мемориалу Героев и почтил память погибших в боевых действиях за территориальную целостность Грузии.

В рамках визита в Грузию Сурен Папикян также посетит Реабилитационный центр для военнослужащих имени Маро Макашвили в Церовани», — говорится в сообщении Министерства обороны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна