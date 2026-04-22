Министр обороны Армении прибыл в Грузию с официальным визитом

22.04.2026 17:10





Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян находится с официальным визитом в Грузии. Об этом сообщает Министерство обороны.



По информации ведомства, после официальной церемонии встречи на территории Министерства обороны министры и члены делегаций провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в сфере обороны.



«Ираклий Чиковани поблагодарил армянскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны и подтвердил поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении.



На встрече стороны подчеркнули добрососедские и тесные отношения между двумя странами и положительную динамику двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Одной из главных тем беседы стала ситуация и вызовы в области безопасности в регионе. Руководители оборонных ведомств Грузии и Армении вновь выразили готовность к обеспечению и укреплению мира.



Стороны обсудили направления плана двустороннего сотрудничества на 2026 год, который является более широким по сравнению с предыдущими годами.



После встречи министр обороны Армении возложил венок к мемориалу Героев и почтил память погибших в боевых действиях за территориальную целостность Грузии.



В рамках визита в Грузию Сурен Папикян также посетит Реабилитационный центр для военнослужащих имени Маро Макашвили в Церовани», — говорится в сообщении Министерства обороны.







