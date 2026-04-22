Кавелашвили: В ближайшем будущем Казахстан и Грузия подпишут документ о стратегическом партнерстве

22.04.2026 18:30





Президент Грузии Михаил Кавелашвили подвёл итоги визита в Астану.



По его словам, региональный экологический саммит был организован на высоком уровне, где внимание было уделено вопросам охраны окружающей среды и существующим в этой сфере вызовам.



«Саммит был организован на очень высоком уровне. В своём выступлении я поблагодарил правительство Казахстана и его президента, который вместе с ООН обеспечил проведение саммита такого уровня. В сфере охраны окружающей среды действительно существуют вызовы — не только для государств, но и для обществ и граждан. Мы все затронули очень интересные темы. Были представлены первые лица стран Центральной Азии, а также стран Кавказа, Южного Кавказа.



Саммит продлится два дня. На нём присутствовали наши министры и представители, которые продолжат участие в этом процессе. У нас есть своя роль, и мы очень бережно относимся к окружающей среде. До саммита мы посетили павильон, где страны Центральной Азии представили новые проекты, которые также были очень интересны. Важно, что Грузия участвовала в саммите такого высокого уровня, и мы надеемся, что этот процесс продолжится. У нас есть своя роль в сфере охраны окружающей среды и экологии. В своём выступлении я отметил, что мы активно участвуем в этом процессе.



Всё это сопровождается нашей заявленной мирной политикой и стабильной ситуацией, а также экономическим ростом, который отмечают все, поскольку этот процесс взаимосвязан, инклюзивен, и в нём участвуют все. Вокруг нас идут военные конфликты, есть напряжённость, и на этом фоне может возникнуть вопрос — почему нас должна волновать экология. Но всё это связано с нашим миром, людьми и государствами, и к этому относятся с пониманием. Мы также отдельно обсуждали эти темы с лидерами.



Для нас важно, что у нас практически со всеми странами Центральной Азии очень хорошие отношения. Помимо экологии, тема Среднего коридора остаётся очень привлекательной и приобретает всё большее значение. Все понимают, что без Грузии этот процесс невозможен, и в этом мы единодушны. У нашей страны очень хорошие возможности», — заявил Михаил Кавелашвили.



По его словам, на встрече с президентом Казахстана стороны договорились о подписании в ближайшем будущем документа о стратегическом партнёрстве.



«В конце у меня состоялась встреча с президентом Казахстана, где мы отметили, что наша традиционная дружба, которая связывает нас в различных сферах — торговле, экономике — требует оформления в виде документа о стратегическом партнёрстве, точнее, его подписания. Мы договорились об этом, и в ближайшем будущем Казахстан и Грузия подпишут документ о стратегическом партнёрстве, в котором будут прописаны возможности обеих стран по всем направлениям и процессы, основанные на взаимной выгоде», — отметил Михаил Кавелашвили.







