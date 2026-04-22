Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионахе

22.04.2026 18:15





В результате контрразведывательных мероприятий, проведённых сотрудниками Департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии, по обвинению в шпионаже — сборе и передаче информации по заданию сотрудников спецслужбы иностранного государства — задержан один гражданин Грузии. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.



По данным ведомства, собранные по делу доказательства установили, что задержанный был завербован иностранной спецслужбой и получил соответствующий псевдоним.



«Сотрудник иностранной спецслужбы за определённое денежное вознаграждение поручал гражданину Грузии, действуя в ущерб интересам страны, собирать различную информацию для её последующей передачи иностранной спецслужбе.



Следствием установлено, что задержанному по делу о шпионаже было поручено собирать информацию в Грузии по следующим направлениям:



– о правоохранительных структурах Грузии: Службе государственной безопасности, Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны — местах их дислокации, силах и средствах, а также осуществлять фото- и видеосъёмку указанных объектов;



– о стратегических объектах в Грузии — включая мосты, автомобильные и железнодорожные магистрали и другие объекты, а также проводить их фото- и видеосъёмку и собирать иную информацию.



Департамент контрразведки также изобличил в аналогичном преступлении ещё двух граждан Грузии, которые были завербованы сотрудниками той же иностранной спецслужбы и, согласно полученным заданиям, в ущерб интересам страны осуществляли сбор и передачу различной информации представителям иностранной спецслужбы.



Учитывая специфику дела, в рамках расследования в течение длительного времени проводились соответствующие оперативные и следственные мероприятия для точного установления всех обстоятельств преступления.



Задержанному будет предъявлено обвинение по части первой статьи 314 Уголовного кодекса Грузии (шпионаж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет», — говорится в сообщении СГБ.



В ведомстве также уточнили, что двум другим лицам, которые в настоящее время не находятся на территории Грузии, обвинение в шпионаже будет предъявлено заочно по той же статье. В отношении скрывающихся лиц будет объявлен международный розыск через Интерпол.







