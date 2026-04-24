Задержанный в Тбилиси по обвинению в шпионаже оказался жителем Ахалгори

24.04.2026 10:43





Задержанный в Тбилиси Службой государственной безопасности (СГБ) по обвинению в шпионаже оказался студентом из Ахалгори, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». 27-летний Тамаз Голоев (Голоти) осетин по отцу и грузин по матери, учился в Цхинвали и часто приезжал в Тбилиси.



Мать обвиняемого говорит, что приехала в Тбилиси, чтобы выяснить что произошло, однако о сыне ей ничего не сообщают. По её словам, Тамаз прибыл в Тбилиси из Ахалгори утром 22 апреля 2026 года и был задержан сразу по прибытии, о чём она узнала по телевидению. Позже она сама приехала в Тбилиси, однако встретиться с сыном не смогла.



«Я ничего не знаю, меня даже не впустили, ничего сказать не могу, мне ничего не говорят… Я думаю, что его обвиняют напрасно», — говорит мать Тамаза и добавляет, что не замечала за сыном ничего подозрительного.



Женщина ничего не знает и о двух других фигурантах дела, которые, по данным СГБ, также подозреваются в шпионаже и объявлены в розыск.



По информации Службы государственной безопасности, Департамент контрразведки задержал гражданина Грузии по обвинению в шпионаже – сборе и передаче информации по заданию спецслужбы иностранного государства. По утверждению ведомства, задержанный был завербован иностранной спецслужбой, имел присвоенный псевдоним и действовал против интересов Грузии за денежное вознаграждение.



Согласно данным ведомства, следствием установлено, что задержанному по делу о шпионаже было поручено собирать в Грузии информацию по следующим направлениям: о дислокации, силах и средствах правоохранительных структур Грузии – Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, а также осуществлять фото- и видеосъёмку мест их размещения; о размещении стратегических объектов в Грузии – в том числе мостов, автомобильных и железнодорожных магистралей и других объектов, а также осуществлять фото и видеосъёмку указанных мест и прочее.





