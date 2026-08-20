Департамент эконадзора Грузии предупредил о новой схеме фишинг-мошенничества

20.08.2026 11:33





Департамент экологического надзора Минсельхоза Грузии сообщил об активизации мошенников, использующих имя ведомства.



По данным ведомства, 19 августа автовладельцы начали получать SMS-сообщения о якобы выписанных штрафах за нарушения, связанные с их транспортными средствами.



В текстах рассылки злоумышленники указывают ссылку на поддельный сайт. При переходе по ней открывается фишинговая страница со старым логотипом департамента и запугивающими предупреждениями о последствиях неуплаты «штрафа». Для его погашения посетителям предлагают реквизиты банковской карты, что обеспечивает аферистам бесконтрольный доступ к счетам жертв.



«Департамент экологического надзора призывает граждан не поддаваться на предполагаемую мошенническую схему, которая может служить целью вымогательства денег. В случае получения подобного сообщения не переходите по указанной веб-ссылке», — говорится в заявлении.



Все собранные материалы о мошеннической схеме ведомство уже передало в МВД Грузии для последующего реагирования.





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