На скачках в Бахмаро лошадь сошла с трассы и сбила 7-летнюю девочку

20.08.2026 12:53





На традиционных конных скачках, проходивших 19 августа, в Бахмаро пострадала 7-летняя девочка: всадник не совладал с лошадью, она сошла с трассы и задела ребенка. Об этом сообщает местное агентство GuriaNews.



Девочку доставили в клинику Medalpha в Чохатаури. Там сообщили, что у пациентки диагностировали ушибы и ссадины. Серьезных травм и переломов удалось избежать, однако врачи решили оставить ребенка в больнице под наблюдением еще некоторое время.



В мэрии Чохатаурского муниципалитета, в свою очередь, заявили, что позаботились о безопасности на мероприятии и за порядком там следили силы МВД.



По факту инцидента полиция уже начала расследование по статье 124 УК Грузии («причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Статья предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до двух лет.



Традиционные скачки в высокогорном курорте Бахмаро проходят ежегодно и приурочены к празднику Преображения Господня. В них участвуют десятки лучших всадников из Гурии, Аджарии, Самегрело и других регионов Грузии, а сами соревнования собирают тысячи зрителей со всей страны, включая первых лиц государства.





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