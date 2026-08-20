Археологи возьмут под контроль реконструкцию Руставели после археологических находок

20.08.2026 12:57





ве сообщили, что мэрия столицы оперативно передала информацию о найденных артефактах, после чего их специалисты незамедлительно выехали на место для их первичного изучения и фиксации. На основе их рекомендаций дальнейшие строительные работы на этом участке будут проходить под обязательным надзором квалифицированных археологов.



«При появлении новых археологических очагов информация будет незамедлительно передаваться агентству для своевременного проведения процедур, предусмотренных законодательством», — говорится в заявлении.



О важной археологической находке в ходе масштабного ремонта накануне сообщило «Движение за культурное наследие». По данным общественников, на участке между станцией метро «Площадь Свободы» и Национальным музеем из-под асфальта показалась кирпичная кладка XIX века (предположительно, элементы старой системы водосбора) и фрагменты керамических сосудов X-XI веков.



Активисты призвали Минкультуры и мэрию Тбилиси строго соблюдать закон «О культурном наследии», обеспечить прозрачность археологического надзора и не засыпать находки землей.



Реконструкция проспекта Руставели началась 23 июля, и это уже не первое историческое открытие в центре города: недавно там раскопали подвалы знаменитого доходного дома Мелика-Азарянца.



Источник: Новости - Грузия

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