Посольство США: Прошло почти полвека с тех пор, как «Чакруло» отправилась в космическое путешествие

20.08.2026 12:41





«Сегодня исполняется почти полвека с тех пор, как «Чакруло» отправилась в космическое путешествие», — об этом посольство США в Грузии пишет в соцсети.



Как отмечает посольство, 20 августа 1977 года с космического центра на мысе Канаверал во Флориде NASA запустило космический аппарат Voyager 2, который унес в дальний космос «Золотую пластинку».



«Эта пластинка представляла собой своего рода послание с Земли на случай, если когда-нибудь ее обнаружит другая цивилизация. Благодаря записанной на ней музыке, фотографиям и приветствиям тот, кто ее найдет, сможет узнать, каким был мир, из которого был запущен этот космический аппарат. Среди произведений, отобранных группой американских специалистов, было и грузинское «Чакруло». Так уникальное грузинское многоголосие стало частью общего послания человечества», — говорится в заявлении посольства США.







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