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Разбой в сквере Тбилиси: рецидивист задержан за нападение на иностранцев
20.08.2026 11:45
Полиция задержала ранее судимого мужчину по обвинению в разбойном нападении на иностранцев в центре Тбилиси. Об этом сообщает МВД Грузии.
Нападение произошло в одном из столичных скверов. По данным следствия, злоумышленник демонстрировал холодное оружие и угрожал расправой двум иностранным гражданам. Он завладел их мобильными телефонами, после чего скрылся с места преступления.
В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Задержать его удалось по горячим следам. Похищенные смартфоны полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.
Расследование продолжается по статье 179 УК Грузии («разбой»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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