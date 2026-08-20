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Разбой в сквере Тбилиси: рецидивист задержан за нападение на иностранцев


20.08.2026   11:45


Полиция задержала ранее судимого мужчину по обвинению в разбойном нападении на иностранцев в центре Тбилиси. Об этом сообщает МВД Грузии.

Нападение произошло в одном из столичных скверов. По данным следствия, злоумышленник демонстрировал холодное оружие и угрожал расправой двум иностранным гражданам. Он завладел их мобильными телефонами, после чего скрылся с места преступления.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Задержать его удалось по горячим следам. Похищенные смартфоны полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.

Расследование продолжается по статье 179 УК Грузии («разбой»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.


Источник: Новости - Грузия
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