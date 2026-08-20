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Задержан человек, ранившее мужчину холодным оружием в Карели


20.08.2026   12:36


Задержан человек, ранившее мужчину холодным оружием в Карели. По информации Министерства внутренних дел, произошедшему предшествовала размолвка. По данным ведомства, пострадавшего доставили в клинику для оказания медицинской помощи.

«Сотрудники Департамента полиции Шида Картли задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 1 лицо.

Следствием установлено, что обвиняемый в муниципалитете Карели на почве взаимной размолвки, используя холодное оружие, ранил своего односельчанина, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в клинику для оказания медицинской помощи.

В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители по горячим следам задержали лицо, совершившее преступление.

Следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.


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