МВД Грузии потратит 241 272 евро на закупку служебных собак

20.08.2026 19:32





Министерство внутренних дел Грузии потратит 241 272 евро на закупку служебных собак, обученных поиску людей по запаховому следу и обнаружению наркотических веществ, сообщает телеканал TV Pirveli.



Закупка включает 5 подготовленных собак для поиска людей по запаховому следственному следу и 10 собак, специализированных на поиске наркотических средств.



Кроме того, сообщается, что ведомство закупает 15 пластиковых клеток-переносок, 15 мисок для воды, 30 специальных мячей размера XL, поводы для патрулирования и поиска, щётки, служебные жилеты, шлейки и различные типы ошейников. В перечень также входят 15 электронных ошейников с дистанционным управлением и 30 патчей/шевронов «Police K9».



В рамках договора предусмотрен курс обучения для кинологов с выдачей международных сертификатов.



Согласно данным, опубликованным в системе Агентства госзакупок, основанием для проведения процедур указано «беспрепятственное проведение мероприятия в сжатые сроки». Разрешение на проведение упрощённой закупки МВД получило 2 октября 2025 года.



По разъяснению ведомства, большинство поставщиков специализированных собак – компании-нерезиденты, часть из которых не заинтересована в участии в стандартных тендерных процедурах.



В МВД также отмечают, что различные подразделения министерства сотрудничают с иностранными партнёрами и международными организациями. При выборе поставщика ключевое значение придаётся применяемым им стандартам и практике. В частности, упоминаются требования Министерства обороны США, Таможенно-пограничной службы, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), а также Администрации по борьбе с наркотиками (DEA).



В документе МВД также отмечается, что часть собак в кинологической службе ведомства находится в преклонном возрасте. Несмотря на то что они продолжают выполнять свои функции, по оценке министерства, в условиях новых вызовов необходимы закупка и пополнение службы собаками, обученными по современным методикам.





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