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МВД Грузии: 14-летнюю девочку насмерть сбил нетрезвый водитель


07.09.2026   13:14


В селе Ахалдаба Горийского муниципалитета в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 14-летняя девочка. Автомобиль сбил подростка накануне вечером. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в клинику, однако врачам не удалось ее спасти и утром 6 сентября школьница скончалась.

По данным МВД Грузии, водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Он уже задержан. Следствие начато по статье 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


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