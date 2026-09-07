В Грузии упрощают регистрацию рождений, браков и смертей

07.09.2026 13:21





Подготовленные Министерством юстиции поправки касаются упрощения регистрации гражданских актов. Законопроект уже подготовлен и будет принят на ближайшей сессии Парламента.



▪️ Для борьбы с фиктивными браками смена фамилии при заключении брака запрещается, если с момента депортации или реадмиссии (возвращения гражданства) лица прошло менее 5 лет.



▪️ При установлении отцовства достаточно ДНК-экспертизы – заявление от указанного отца больше не требуется.



▪️ Если лицо установлено отцом несовершеннолетнего, достигшего 10 лет, для изменения фамилии требуется согласие ребенка



▪️ Изменение фамилии лица при регистрации брака не допускается, если в отношении этого лица ведется уголовное преследование, в том числе, если это лицо находится в розыске Грузией или Международной организацией уголовной полиции (Интерпол)



▪️ Изменение фамилии несовершеннолетними младше 16 лет станет также возможно с их согласием и заявлением родителей или их законных представителей (сейчас это могут делать только родители, а опекуны, к примеру, нет)



▪️ Запись о разводе не будет регистрироваться для лиц с временным видом на жительство, не состоящих в браке с гражданином Грузии, лиц с постоянным видом на жительство или лиц без гражданства



▪️ После решения суда для развода не потребуется 5 или 30 дневное ожидание



▪️ Если при усыновлении данные родителей меняются, ранее зарегистрированный акт об отцовстве автоматически признается недействительным.



▪️ Законные представители получат право подавать заявления об изменении имени или фамилии детей до 16 лет.



▪️ Сроки рассмотрения подобных заявлений будут считаться в рабочих, а не календарных днях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





