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В Грузии упрощают регистрацию рождений, браков и смертей
07.09.2026 13:21
Подготовленные Министерством юстиции поправки касаются упрощения регистрации гражданских актов. Законопроект уже подготовлен и будет принят на ближайшей сессии Парламента.
▪️ Для борьбы с фиктивными браками смена фамилии при заключении брака запрещается, если с момента депортации или реадмиссии (возвращения гражданства) лица прошло менее 5 лет.
▪️ При установлении отцовства достаточно ДНК-экспертизы – заявление от указанного отца больше не требуется.
▪️ Если лицо установлено отцом несовершеннолетнего, достигшего 10 лет, для изменения фамилии требуется согласие ребенка
▪️ Изменение фамилии лица при регистрации брака не допускается, если в отношении этого лица ведется уголовное преследование, в том числе, если это лицо находится в розыске Грузией или Международной организацией уголовной полиции (Интерпол)
▪️ Изменение фамилии несовершеннолетними младше 16 лет станет также возможно с их согласием и заявлением родителей или их законных представителей (сейчас это могут делать только родители, а опекуны, к примеру, нет)
▪️ Запись о разводе не будет регистрироваться для лиц с временным видом на жительство, не состоящих в браке с гражданином Грузии, лиц с постоянным видом на жительство или лиц без гражданства
▪️ После решения суда для развода не потребуется 5 или 30 дневное ожидание
▪️ Если при усыновлении данные родителей меняются, ранее зарегистрированный акт об отцовстве автоматически признается недействительным.
▪️ Законные представители получат право подавать заявления об изменении имени или фамилии детей до 16 лет.
▪️ Сроки рассмотрения подобных заявлений будут считаться в рабочих, а не календарных днях.
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