Правозащитник: Грузия возобновила экстрадицию людей в Россию?

07.09.2026 13:24





Правозащитник Гиорги Бурджанадзе пишет, что после исключения России из Совета Европы в 2022 году Грузия в течение трёх лет фактически не выдавала заключённых российской стороне.



По его словам, эту позицию ранее подтверждало и Министерство юстиции Грузии в одном из дел Европейского суда по правам человека. Тогда грузинская сторона, как утверждает Бурджанадзе, заявляла, что будет придерживаться подхода не экстрадировать людей в Россию до формирования общей европейской позиции по этому вопросу.



Теперь, как он отмечает, подход изменился.



«Как оказалось, спустя год после взятого перед ЕСПЧ обязательства »Грузинская мечта» изменила свою позицию, и никакого объяснения, почему это произошло, мы не услышали. Насколько известно, никакой единой европейской позиции по этому вопросу также не появилось».



По данным Бурджанадзе, на сайте Генеральной прокуратуры России указано, что в феврале и июле 2026 года Грузия приняла решения об экстрадиции в Россию трёх человек.



Он подчёркивает, что передача заключённых России создаёт серьёзные риски с точки зрения прав человека.



«Экстрадиция заключённых в Россию несёт риск нарушения их прав, и никаких гарантий того, что их основные права там будут соблюдены, не существует. Россия больше не является участницей Европейской конвенции по правам человека, и, к сожалению, у Грузии практически нет рычагов для защиты уже переданных людей».



Поводом для новой дискуссии стало решение по делу Михаила Тимофеева.



4 сентября судья городского суда Тбилиси Эка Барбакадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры и признала его экстрадицию в Россию допустимой.



Решение ещё может быть обжаловано. Защита Тимофеева также намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы остановить передачу.



Сам Тимофеев утверждает, что в России его жизни угрожает опасность.



Кто такой Михаил Тимофеев



Гражданин России Михаил Тимофеев был задержан в Грузии в январе 2026 года. Он просил убежище, заявляя о политическом преследовании.



В России Тимофеев заочно приговорён к 22 годам лишения свободы.



Он был помощником и политическим соратником бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, уголовное дело против которого вызвало массовые протесты в Хабаровске в 2020–2021 годах.



Тимофеев приехал в Грузию 28 марта 2024 года и обратился за убежищем. Политический характер его преследования, по данным авторов публикации, признавали несколько правозащитных организаций, в том числе «Мемориал».



Однако Грузия отказала ему в убежище, и это решение было обжаловано в суде.



Некоторое время Тимофеев находился в Глданской тюрьме под трёхмесячным арестом.



Теперь, если решение об экстрадиции устоит после обжалования, его могут передать российской стороне.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





