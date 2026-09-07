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В 11 муниципалитетах обновят и построят детские сады: список населённых пунктов
07.09.2026 13:14
В разных регионах страны объявлены тендеры на строительство и реконструкцию 11 детских садов. Часть проектов рассчитана на крупные учреждения, часть — на небольшие сельские сады.
Три новых детских сада будут рассчитаны на 200 детей каждый. Их планируют построить:
— в Гонио Батуми;
— в селе Мухрани Мцхетского муниципалитета;
— в Хашури, на территории детского сада №2.
По этим объектам сначала будет скорректирована проектная документация, после чего начнутся строительные работы.
Ещё два действующих сада ждёт реконструкция. Это детский сад в селе Какути Кобулетского муниципалитета и детский сад №11 в Батуми.
Отдельная часть программы касается небольших сёл. В шести населённых пунктах построят детские сады на 25 мест каждый:
• Сакобо и Земо-Гургеняни — Лагодехский муниципалитет;
• Шакриани — Кварельский муниципалитет;
• Ледарсале — Чхороцкуский муниципалитет;
• Янеули — Чохатаурский муниципалитет;
• Мамати — Ланчхутский муниципалитет.
Такой подход позволяет решать сразу две разные задачи. В крупных населённых пунктах речь идёт о создании сотен новых мест, а в небольших сёлах — о том, чтобы дошкольное образование было доступно непосредственно по месту проживания.
Все проекты предусматривают создание современной инфраструктуры и безопасных условий для детей. Но главный практический результат здесь — именно увеличение количества доступных мест в детских садах и обновление старых зданий.
Теперь ключевой этап — проведение тендеров и начало работ. От этого будет зависеть, когда новые и реконструированные сады реально смогут принять детей.
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