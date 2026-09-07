В 11 муниципалитетах обновят и построят детские сады: список населённых пунктов

07.09.2026 13:14





В разных регионах страны объявлены тендеры на строительство и реконструкцию 11 детских садов. Часть проектов рассчитана на крупные учреждения, часть — на небольшие сельские сады.



Три новых детских сада будут рассчитаны на 200 детей каждый. Их планируют построить:

— в Гонио Батуми;

— в селе Мухрани Мцхетского муниципалитета;

— в Хашури, на территории детского сада №2.



По этим объектам сначала будет скорректирована проектная документация, после чего начнутся строительные работы.



Ещё два действующих сада ждёт реконструкция. Это детский сад в селе Какути Кобулетского муниципалитета и детский сад №11 в Батуми.



Отдельная часть программы касается небольших сёл. В шести населённых пунктах построят детские сады на 25 мест каждый:

• Сакобо и Земо-Гургеняни — Лагодехский муниципалитет;

• Шакриани — Кварельский муниципалитет;

• Ледарсале — Чхороцкуский муниципалитет;

• Янеули — Чохатаурский муниципалитет;

• Мамати — Ланчхутский муниципалитет.



Такой подход позволяет решать сразу две разные задачи. В крупных населённых пунктах речь идёт о создании сотен новых мест, а в небольших сёлах — о том, чтобы дошкольное образование было доступно непосредственно по месту проживания.



Все проекты предусматривают создание современной инфраструктуры и безопасных условий для детей. Но главный практический результат здесь — именно увеличение количества доступных мест в детских садах и обновление старых зданий.



Теперь ключевой этап — проведение тендеров и начало работ. От этого будет зависеть, когда новые и реконструированные сады реально смогут принять детей.





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