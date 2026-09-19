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В Объединённом центре управления морскими операциями Пограничной полиции состоялись учения


19.09.2026   12:52


В Объединённом центре управления морскими операциями Департамента береговой охраны Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии при организации мобильной учебной группы (MTT) командования объединённых военно-морских сил Североатлантического альянса (MARCOM) состоялись учения.

В рамках мероприятия прошли штабные учения и лекции, посвящённые вопросам безопасности морских операций, защиты портов и безопасности критически важной подводной инфраструктуры.

В учениях приняли участие представители Департамента береговой охраны Пограничной полиции Грузии, а также соответствующих ведомств, задействованных в деятельности Объединённого центра управления морскими операциями.

Данное учебное мероприятие направлено на дальнейшее углубление сотрудничества между береговой охраной Грузии и военно-морскими силами НАТО.


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