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Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путем – это наша национальная мечта


19.09.2026   13:12


«Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путём — наша национальная мечта», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии по передаче квартир вынужденным переселенцам.

Как отметил глава правительства, благодаря терпению, последовательной и правильной прагматичной политике достижение этой цели в конечном итоге станет возможным.

«Мы ни на мгновение не забываем о нашей главной задаче — восстановлении территориальной целостности нашей страны. В конечном итоге наша главная цель заключается в том, чтобы вы получили достойное жильё в своём родном краю, и это останется главной заботой нашего правительства. Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путём — наша национальная мечта. Благодаря терпению, последовательной и правильной прагматичной политике мы в конечном итоге обязательно достигнем этой цели», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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