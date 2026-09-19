На границе задержали иностранца с 12 кг марихуаны

19.09.2026 20:26





Сотрудники МВД и Службы доходов Грузии задержали иностранного гражданина по подозрению в незаконном приобретении, хранении и ввозе особо крупной партии наркотиков.



На КПП «Лагодехи» при досмотре грузовика в специально оборудованном тайнике в салоне обнаружили до 12 кг марихуаны, расфасованной в два свёртка.



Следствие ведётся по статьям 260 и 262 УК Грузии. Они предусматривают до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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