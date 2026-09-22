В Тбилиси арестованы братья Давид и Георгий Пеикришвили, связанные с криминальным миром

22.09.2026 16:01





В Тбилиси задержали братьев Давида и Георгия Пеикришвили.



По имеющейся информации, задержание связано с насилием и вымогательством.



Братья связаны с криминальными кругами. Их задержали прошлой ночью — одного из них в гостинице, второго — в жилом доме.







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