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В Тбилиси арестованы братья Давид и Георгий Пеикришвили, связанные с криминальным миром
22.09.2026 16:01
В Тбилиси задержали братьев Давида и Георгия Пеикришвили.
По имеющейся информации, задержание связано с насилием и вымогательством.
Братья связаны с криминальными кругами. Их задержали прошлой ночью — одного из них в гостинице, второго — в жилом доме.
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