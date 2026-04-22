В Батуми убирают самодельные барьеры на парковках — за «захват» мест грозят штрафы

22.04.2026 15:38





Муниципальная инспекция Батуми начала освобождать парковочные места от самовольно установленных ограничителей, которые мешают жителям парковать автомобили.



Власти подчёркивают:

использование любых конструкций для «закрепления» парковочного места под себя — запрещено.



Проверки уже идут по всему городу и будут продолжаться поэтапно.



Штрафы:

— для физических лиц — 500 лари

— для юридических — 2 000 лари



Речь идёт о случаях, когда доступ к общественным парковкам ограничивается без разрешения.





