Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми убирают самодельные барьеры на парковках — за «захват» мест грозят штрафы


22.04.2026   15:38


Муниципальная инспекция Батуми начала освобождать парковочные места от самовольно установленных ограничителей, которые мешают жителям парковать автомобили.

Власти подчёркивают:
использование любых конструкций для «закрепления» парковочного места под себя — запрещено.

Проверки уже идут по всему городу и будут продолжаться поэтапно.

Штрафы:
— для физических лиц — 500 лари
— для юридических — 2 000 лари

Речь идёт о случаях, когда доступ к общественным парковкам ограничивается без разрешения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна