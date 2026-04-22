Вольский: Никаких изменений на уровне премьер-министра не планируется

22.04.2026 17:09





Координация силовых структур с политического поста, конечно, будет намного эффективнее - принято отличное решение, - заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский, говоря о кадровых изменениях.



По его словам, с созданием нового министерства, которое возглавит Мамука Мдинарадзе, координация деятельности силовых структур усилится еще больше.



«Обострение глобальных противостояний налицо. Вызовы, связанные с безопасностью довольно серьезны. В том числе, небольшие страны, конечно, и Грузия, сталкиваются с этими вызовами при меньших ресурсах, но это должно компенсироваться хорошим организационным ресурсом, которым Мамука Мдинарадзе, разумеется, обладает. Координация силовых структур с политического поста будет гораздо эффективнее. Существует экономический блок, блок внешних отношений, вопросы образования. Премьер-министр успешно управляет целиком этими темами, во всяком случае, судя по результатам. Однако эта часть, касающаяся координации деятельности силовых структур для защиты государства, его безопасности будет еще более усилена в этой правительственной структуре. Таким образом, принято отличное решение. Что касается процедуры - этот вопрос поступит в бюро, и по соответствующему правительственному постановлению парламент примет решение в ускоренном порядке», - заявил Вольский.



На вопрос, может ли следующее кадровое изменение коснуться непосредственно премьер-министра, Вольский ответил, что никаких изменений на уровне премьер-министра не планируется.



«Спекуляции касательно этого не новы. Никаких изменений на уровне премьер-министра не планируется. Если в правительстве произойдут какие-либо изменения, глава правительства сделает заявление об этом в соответствующее время», - заявил Вольский.





