GYLA: сексуальное насилие над детьми в Грузии много лет остаётся проблемой

22.04.2026 16:02





«Борьба с сексуальным насилием в отношении детей в Грузии по-прежнему характеризуется многочисленными вызовами и системными проблемами», заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA). В стране до сих пор отсутствуют единые данные о случаях насилия в отношении детей и обращениях по таким фактам, а также точная статистика о том, по скольким делам о насилии над детьми, включая сексуальное насилие, было начато расследование, говорится в заявлении организации.



«Сексуальное насилие над детьми в Грузии уже много лет остаётся проблемой. На протяжении многих лет не решены вопросы профилактики сексуального насилия над детьми, поддержки жертв, надлежащего выявления и расследования преступлений, а также координированной политики…



Определённые показатели позволяют составить представление о масштабах проблемы. Согласно отчёту Народного защитника, в 2025 году было выявлено или передано в Агентство государственной опеки 176 случаев сексуального насилия, сексуальной эксплуатации и других форм сексуального насилия над детьми. В том же году 189 детей были признаны потерпевшими по преступлениям против половой свободы и неприкосновенности.



С одной стороны, изменение показателей сексуального насилия над детьми может быть связано не с реальным ростом или снижением случаев, а с уровнем выявляемости преступлений. Однако важно отметить, что доступные данные по сексуальному насилию над детьми в течение многих лет существенно не меняются, что сопровождается сохраняющимися проблемами и нерешёнными вопросами со стороны государства.



Защита детей от сексуального насилия является обязанностью государства. Борьба с сексуальным насилием и эксплуатацией детей требует комплексных усилий, учитывающих международные обязательства Грузии и международные стандарты. К сожалению, несмотря на определённые положительные шаги, борьба с сексуальным насилием над детьми в Грузии на протяжении многих лет остаётся сферой, характеризующейся системными проблемами. Это отражается как в национальных, так и международных отчётах.



Особенно важными проблемами остаются несовершенство законодательной базы, трудности в выявлении и сообщении о случаях насилия, недостаточная квалификация специалистов, вторичная виктимизация жертв в процессе расследования, а также нехватка услуг поддержки и реабилитации. Дополнительным вызовом является недостаточная координация между ведомствами и отсутствие комплексной политики и единой статистики», — говорится в заявлении.





