В Мартвили приостановили работу нелегальной птицебойни

19.08.2026 21:07





Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия по Самегрело — Земо-Сванети провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя М. Т., который организовал нелегальную птицебойню в селе Хунци муниципалитета Мартвили.



Предприниматель осуществлял деятельность без обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия и с нарушением установленных требований безопасности пищевой продукции.



В соответствии с законодательством бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс — приостановлен.



Национальное агентство продовольствия продолжает по всей стране выявлять нелегальные производства и бойни. Агентство призывает предпринимателей вести деятельность с полным соблюдением требований законодательства и не производить продукты питания без соответствующего признания и регистрации.





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