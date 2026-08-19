Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Мартвили приостановили работу нелегальной птицебойни


19.08.2026   21:07


Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия по Самегрело — Земо-Сванети провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя М. Т., который организовал нелегальную птицебойню в селе Хунци муниципалитета Мартвили.

Предприниматель осуществлял деятельность без обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия и с нарушением установленных требований безопасности пищевой продукции.

В соответствии с законодательством бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс — приостановлен.

Национальное агентство продовольствия продолжает по всей стране выявлять нелегальные производства и бойни. Агентство призывает предпринимателей вести деятельность с полным соблюдением требований законодательства и не производить продукты питания без соответствующего признания и регистрации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна