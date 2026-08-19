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В Мартвили приостановили работу нелегальной птицебойни
19.08.2026 21:07
Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия по Самегрело — Земо-Сванети провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя М. Т., который организовал нелегальную птицебойню в селе Хунци муниципалитета Мартвили.
Предприниматель осуществлял деятельность без обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия и с нарушением установленных требований безопасности пищевой продукции.
В соответствии с законодательством бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс — приостановлен.
Национальное агентство продовольствия продолжает по всей стране выявлять нелегальные производства и бойни. Агентство призывает предпринимателей вести деятельность с полным соблюдением требований законодательства и не производить продукты питания без соответствующего признания и регистрации.
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