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Нацагентство охраны культурного наследия о находках в ходе реабилитации проспекта Руставели
19.08.2026 21:56
Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии распространило заявление по поводу случаев выявления археологических слоёв и артефактов в ходе работ по реабилитации инфраструктуры на проспекте Руставели грузинской столицы.
Как говорится в заявлении, в ходе работ по реабилитации инфраструктуры на проспекте Руставели в Тбилиси мэрия Тбилиси оперативно предоставляет Национальному агентству охраны культурного наследия информацию о случаях выявления археологических слоёв и артефактов и принимает решения о дальнейших действиях на основании рекомендаций агентства.
По данным агентства, первичное изучение и фиксацию объектов, выявленных на данный момент в ходе текущих реабилитационных работ, специалисты Национального агентства охраны культурного наследия провели незамедлительно.
«На основании рекомендации агентства, во всех необходимых случаях инфраструктурные работы будут проводиться под надзором квалифицированного археолога (археологов), а при обнаружении новых археологических объектов агентство будет незамедлительно уведомляться, чтобы своевременно провести процедуры, предусмотренные законодательством», — говорится в заявлении.
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