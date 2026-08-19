Пенитенциарная служба прокомментировала информацию об ограничении права осуждённой Наны Сандер на телефонные разговоры

19.08.2026 21:04





Нана Сандер отбывает наказание в женском специальном пенитенциарном учреждении №5, которое относится к учреждениям полуоткрытого и закрытого типа. С учётом присвоенного ей повышенного уровня риска она размещена в закрытой части учреждения.



Согласно Пенитенциарному кодексу, для осуждённых, находящихся в учреждении закрытого типа, лимит телефонных разговоров составляет 75 минут в месяц.



В августе Нана Сандер полностью использовала установленный для неё месячный лимит телефонных разговоров.



Что касается питания, при поступлении в учреждение она заявила, что является веганкой. Поэтому с момента размещения в учреждении — с 8 октября 2025 года — ей предоставляется веганское питание.



Также в Пенитенциарной службе отмечают, что с октября 2025 года у Наны Сандер есть собственная банковская карта, которой она беспрепятственно пользуется в магазине на территории учреждения. Там она приобретает по своему выбору как веганские, так и невеганские продукты, включая молочную продукцию.



Подтверждающая это документация, по заявлению службы, хранится в пенитенциарном учреждении №5.





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