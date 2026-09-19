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В муниципальных столовых Батуми проходит плановый мониторинг
19.09.2026 20:24
Лаборатория взяла образцы готовых блюд для проверки калорийности, а также оценивает качество мытья посуды и уборки.
Кроме того, для химического и бактериологического анализа отобраны образцы сырья и продуктов питания.
Проверку проводят отдел санитарного надзора муниципальной инспекции Батуми совместно с лабораторией в рамках договора, заключённого с мэрией.
Муниципальная инспекция проверяет учреждения 4 раза в год — один раз в каждом квартале.
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