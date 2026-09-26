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В Гудаури трейлер врезался в скалу — Пострадали два человека


26.09.2026   15:06


В Гудаури, возле Земо-Млета, трейлер врезался в скалу.

В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, в связи с произошедшим начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


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