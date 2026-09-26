|
|
|
В Гудаури трейлер врезался в скалу — Пострадали два человека
26.09.2026 15:06
В Гудаури, возле Земо-Млета, трейлер врезался в скалу.
В результате происшествия пострадали два человека.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, в связи с произошедшим начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна