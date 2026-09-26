В Самтредия поезд сбил молодого мужчину

26.09.2026 15:12





В Самтредия в результате наезда поезда погиб 21-летний молодой человек.



Происшествие произошло вблизи поселения Санавардо.



По распространённой информации, 21-летний молодой человек работал вместе с членом семьи возле железнодорожных путей. Он собирался перейти на противоположную сторону, когда произошёл несчастный случай. Молодой человек погиб на месте.



В связи с произошедшим расследование начато по статье 275 Уголовного кодекса Грузии.





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