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В Самтредия поезд сбил молодого мужчину
26.09.2026 15:12
В Самтредия в результате наезда поезда погиб 21-летний молодой человек.
Происшествие произошло вблизи поселения Санавардо.
По распространённой информации, 21-летний молодой человек работал вместе с членом семьи возле железнодорожных путей. Он собирался перейти на противоположную сторону, когда произошёл несчастный случай. Молодой человек погиб на месте.
В связи с произошедшим расследование начато по статье 275 Уголовного кодекса Грузии.
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