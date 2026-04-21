«Альянс оппозиции» ответил на публичное заявление Михеила Саакашвили

21.04.2026 10:47





«Ни одна партия не имеет права объявлять себя единственным представителем оппозиции или протестного движения, либо единоличным или однопартийным лидером», — с таким заявлением выступили восемь партий, входящих в «Альянс оппозиции», комментируя заявление бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили от 18 апреля.



Как отмечают в «Альянсе оппозиции», важнейшим и необходимым условием его деятельности является работа в режиме сотрудничества и взаимного уважения между участниками, а также воздержание от взаимных нападок.



«Партии, входящие в альянс: "Ахали", "Гирчи — больше свободы", "Дроа", "Национально-демократическая партия", "Европейская Грузия", "Площадь Свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", считают необходимым выразить свою позицию по поводу публичного заявления Михаила Саакашвили от 18 апреля. Альянс был создан для достижения важнейшей цели: при тесном сотрудничестве прозападных политических сил и грузинского общества освободить Грузию от нелегитимного пророссийского режима Иванишвили. Важнейшим условием деятельности альянса является сотрудничество и взаимное уважение между членами, а также воздержание от взаимных нападок.



Ограничение политического лидера (тем более политического заключённого) в выражении мнения не входит ни в компетенцию, ни в цели альянса. Однако персональные нападки, как это заявление было воспринято альянсом и значительной частью общества, противоречат этим принципам, включая положение о том, что ни одна партия не имеет права объявлять себя единственным представителем оппозиции или протестного движения, либо единоличным или однопартийным лидером. Альянс призывает все участвующие партии в будущем воздерживаться от подобных конфронтационных заявлений и оставаться верными обязательствам, взятым перед обществом», — говорится в заявлении.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 18 апреля написал в социальной сети: «Наш путь не может быть венгерским — он должен быть грузинским. Путь грузин — это революция. Вы сидите в тёплых телестудиях и удивляетесь, почему люди не выходят на Руставели».



Для справки: 2 марта девять оппозиционных партий объявили о создании «Альянса оппозиции». В него вошли: "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Национально-демократическая партия", "Площадь Свободы", "Стратегия Агмашенебели" и "Федералисты".





