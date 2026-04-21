Марта Кос: Когда мы работаем с Арменией, мы всегда учитываем и Грузию

21.04.2026 10:52





«Когда мы работаем с Арменией, мы всегда учитываем и Грузию. Мы будем открыты к подключению Грузии, если сама Грузия проявит готовность участвовать и в других сферах», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента в ответ на вопрос депутата Кристиана Тереша.



Евродепутат отметил, что с учётом текущей геополитической ситуации единственным реальным маршрутом, связывающим Европу с Азией, является «Средний коридор». Кристиан Тереш поинтересовался, каков конкретный план обеспечения эффективного функционирования этого коридора и когда в последний раз велись переговоры с грузинской стороной.



«Я знаю, что Комиссия приняла определённые решения в отношении правительства Грузии, но географию изменить невозможно. Несколько недель назад представитель Госдепартамента посетил Грузию, затем госсекретарь Рубио напрямую позвонил премьер-министру. Если они это делают, почему мы не можем? Нам нужна Грузия, нам нужна Армения, нам нужен Азербайджан. Каков ваш план по их удержанию?», — обратился депутат к Марте Кос.



По словам еврокомиссара, на фоне ситуации на Ближнем Востоке лучшим решением действительно является «Средний коридор».



«В основном я говорила о процессе расширения, но вторая важная часть моей работы — это повестка связности, соединение Европы с Центральной Азией через страны, которые вы упомянули. После последнего структурированного диалога я неоднократно посещала Армению, Азербайджан и Турцию, но не Грузию — по причинам, которые вы назвали. Вы правы: из-за войны в Иране южные и северные торговые маршруты больше не функционируют. Поэтому лучшим решением является «Средний коридор», коридор мира. Мы вовлечены в этот процесс. Да, Трамп также вовлечён, существует проект 42-километрового коридора. Мы работаем с Азербайджаном и сейчас проводим технико-экономическое обоснование железнодорожной линии Нахичевань. Также обсуждаем улучшение связей с Турцией. Повестка связности не ограничивается транспортом — она включает энергетику и цифровую сферу. Энергетика особенно важна, поскольку сегодня мы видим риски. Мы профинансировали электросетевой проект между Арменией и Грузией. Это часть проекта, который позволит Армении получать достаточное количество электроэнергии также из Грузии. Говорить о связности невозможно без Грузии. Поэтому, когда мы работаем с Арменией, мы всегда учитываем и Грузию. Мы будем открыты к подключению Грузии, но это станет возможным только если сама Грузия проявит готовность участвовать и в других сферах», — заявила Марта Кос.



Марта Кос также прокомментировала недавние законодательные изменения в Грузии, отметив, что они вызывают обеспокоенность.



«Недавние законодательные изменения в Грузии вызывают серьёзную обеспокоенность. Система государственного контроля над политическим выражением, имеющая авторитарные черты, всё больше отдаляет Грузию от европейского будущего, которого желает большинство населения. Наша цель — связать Грузию с Евросоюзом и сохранить возможность защищать интересы ЕС», — подчеркнула она на заседании комитета.







