МИД Финляндии: ЕС должен продолжить оказывать давление на власти Грузии

21.04.2026 11:07





МИД Финляндии заявил, что Хельсинки серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Грузии, а также постоянным ограничением пространства для гражданского общества и независимых СМИ, сообщает TV Formula.



ЕС, по мнению Финляндии, должен продолжать оказывать давление на руководство Грузии, чтобы оно изменило свой курс.



Хельсинки готов рассмотреть широкий спектр инструментов ЕС, включая целевые санкции.



Заявляется, что правительство Грузии должно найти выход из кризиса и восстановить доверие общества к демократическим институтам.



МИД Финляндии подчеркивает, что последние законы, которые в Грузии и некоторыми европейскими политиками воспринимаются, как репрессивные, еще больше ухудшают ситуацию, прежде всего для НПО.



«Мы также решительно осуждаем задержания журналистов и представителей оппозиции», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства Финляндии.



Добавим, 21 апреля главы МИД стран ЕС, кроме прочих вопросов, обсудят и ситуацию в Грузии. Об этом говорится в повестке дня встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.



SOVA

